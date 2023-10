Controlli della velocità in Ticino: dove sono gli autovelox dal 30 ottobre al 5 novembre

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare, ma anche a coloro che si recano in Svizzera per una vacanza o una gita fuori porta.

Distretto di Bellinzona

Bellinzona

Arbedo

Gnosca

Sementina

Cadenazzo

Distretto di Locarno

Contone

Cugnasco

Distretto di Lugano

Pambio Noranco

Casaccia

Breganzona

Ponte Cremenaga

Lugano

Distretto di Mendrisio

Morbio Inferiore

Mezzana

Novazzano

Chiasso

Controlli della velocità semi-stazionari

Gerra Gambarogno

Iragna