Grave incidente in autostrada: morti sul colpo marito e moglie di Como

Stavano viaggiando sulla A14 a Pesaro, i due coniugi 81enni di Como, Mario e Flora Cecconello. Erano circa le 12 di oggi, 4 settembre, quando la loro auto si è letteralmente schiantata all'ingresso dell'area di servizio Foglia Est. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbero imboccato malamente la rampa che porta all'autogrill e sono andati violentemente a sbattere contro il divisorio che separa l'area dei tir da quella delle auto. Sono morti sul colpo.

La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari del 118 per portare assistenza agli occupanti dal veicolo, malgrado per entrambi non ci fosse ormai più niente da fare.

Una perdita molto sentita in tutta la comunità comasca. Riccardo, il figlio, è uno dei fondatori di DeeJay History di Como e da parte di tutti i dj arrivano le più sentitr condoglianze.

A nome di tutti parla Dj Tote:

«Sono distrutto per me è come fosse morto un famigliare. Fatti forza Ricky! Una tragedia immensa che lascia me e tutti i tuoi colleghi senza fiato».

Insieme a Tote anche Andrea Cappellini, Bruno Lekki, Bulga, Carlo Avedano, Marco Cecchini, Cucky, Fruet Dj, Giuliano Forcella, Matteo Dj, Morris Corti, Paolo Borghetti, Paolo Vassi, Roberto Zonta e Ruggi Dj. Tutti uniti nel dolore del loro amico e collega Riccardo Ceccanello.