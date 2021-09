Autostrada A9, maxi incidente: coinvolte due auto e un tir. Diversi feriti tra cui un bimbo di 3 anni

È accaduto oggi 10 settembre 2021 intorno alle 14.12 sulla autostrada A9 ( che collega la provincia di Milano con Como e il confine con la Svizzera) in direzione Milano ( nel tratto Saronno Origgio/Uboldo) uno scontro tra due auto e un tir. Intervenuti: elisoccorso, 5 ambulanze, due automediche, i vigili del fuoco di Varese, Polizia Stradale e ATS. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Sono sei i feriti segnalati tra cui un bimbo di 3 anni, una donna di 38 e una neonata di pochi mesi.

Autostrade per l'Italia segnala una coda di 4 chilometri in direzione Milano e traffico rallentato anche nell'altra direzione per via - letteralmente - dei "curiosi".

Aggiornamento sui feriti fornito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza):

P.S. 63 anni Femmina

Trauma cranico e trauma alla schiena

Codice Rosso - H Legnano

Z. L. 40 anni Maschio

Trauma cranico, trauma arto inferiore

Codice Giallo - H Varese

H. H. 38 anni Femmina

Trauma cranico

Codice Giallo - H Como S. Anna

H. A. 35 anni Maschio

Trauma cranico e trauma toracico

Codice Giallo - H Legnano

M 3 anni circa

Anagrafica non nota

Trauma volto

Codice Giallo - H Legnano

F 4mesi circa

Anagrafica non nota

Trauma lieve al volto

Codice Giallo - H Legnano