Dormivano nell'autosilo di via Sirtori: scoperti e denunciati dalla polizia locale

L'autosilo di via Sirtori a Como era usato come riparo abusivo da alcuni senzatetto. La polizia locale di Como, dando seguito alla denuncia della proprietà privata della struttura, ha effettuato una controlli all'autosilo e ha scoperto un uomo e una donna che dormivano e di fatto vivevano all'interno della struttura. Si tratta di una donna di 48 anni e di un uomo di 43 anni. Entrambi sono stati denunciati. Non è la prima volta che la polizia locale esegue un'operazione di questo tipo nello stesso autosilo: già in passato, pochi mesi fa, gli agenti del comando di viale Innocenzo XI avevano riscontrato l'effettiva presenza di alcuni individui e aveva denunciato tre persone che vivevano negli spazi comuni dell'autosilo o si intrufolavano nei box.