San Siro, ritrovata un'auto svizzera in un dirupo: è stata abbandonata

Nella tarda mattinata del 18 dicembre 2022 i vigili del fuoco di Como sono intervenuti a San Siro, in una zona boschiva di via Lucena, per recuperare un'auto uscita di strada e finita tra gli alberi in un dirupo. A notare la vettura è stato il vicesindaco di San Siro che ha allertato i mezzi di soccorso. La macchina è una Fiat Panda con targa ticinese. Al suo interno non c'era nessuno. Sembra che gli occupanti l'abbiano abbandonata perché non sono giunte segnalazioni alle forze dell'ordine e al numero unico d'emergenza 112. Verosimilmente la vettura è uscita di strada nella notte precedente.