Auto ribaltata in via Piave: ferito un uomo di 38 anni

Erano circa le 6 di questa mattina 28 giugno quando un'auto guidata da un uomo di 38 anni si è ribaltata in strada. L'incidente è avvenuto a Veduggio con Colazano, in Brianza ma al confine con Inverigo. Sul posto i carabinieri di Seregno, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 (un'ambulanza e un'auto medica). Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro che sono al vaglio degli organi competenti. L'uomo ha riportato ferite abbastanza gravi ma non da metterlo in pericolo di vita ed è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.