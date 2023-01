Auto ribaltata in via Statale per Lecco: caos traffico

Intorno alle 11.30 di oggi 18 gennaio c'è stato un incidente sulla Statale per Lecco. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale e anche un'mbulanza del 118 che ha trasportato una donna rimasta ferita (fortunatamente in maniera non grave) all'ospedale Sant'Anna. Le dinamiche sono ancora da ricostruire ma non sembrano coinvolti altri veicoli. L'auto si sarebbe ribaltata all’altezza del curvone prima di arrivare a Lora. L'incidente ha bloccato la strada e congestionato il traffico.