Maggiolino si ribalta a Cantù: ferito ragazzo di 19 anni

Incidente a Cantù pooco prima delle ore 14 del 27 ottobre 2022 in via per Alzate. Un Mggiolino Wolkswagen guidato da un ragazzo di 19 anni si è ribaltato dopo avere sbandato. Il ragazzo è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto carabinierie e vigili del fuoco.