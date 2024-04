Per scappare dalla polizia abbandonano l'auto in zona Villa Olmo con le portiere aperte

La polizia di Stato ha denunciato un giovane di 21 anni, nato a Torino ma residente a Milano, per ricettazione e possesso di attrezzi per lo scasso. Il ragazzo ha origini dell'est Europa ed è già noto alle autorità per reati contro il patrimonio. Il 24 aprile, la polizia ha ricevuto una segnalazione riguardo a due persone sospette vicino al parcheggio di Villa Olmo, con una BMW grigia utilizzata da loro e un terzo uomo a bordo.

Due volanti sono intervenute quando i tre stavano lasciando la zona. Sono fuggiti a piedi abbandonando l'auto con le portiere aperte ma gli agenti sono riusciti a bloccare il 21enne dopo un breve inseguimento e lo hanno portato in questura per l'identificazione. Durante la perquisizione della BMW, intestata a un pregiudicato milanese attualmente detenuto a Pavia (e al quale sono intestati numerosi altri veicoli), sono stati trovati e sequestrati attrezzi da scasso come un flessibile a batteria, cacciaviti e un martelletto frangi-vetro.