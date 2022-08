La lunga scia di gasolio stava invadendo la strada, leggermente in pendenza, e la perdita della macchina parcheggiata era piuttosto cospicua tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono quindi intervenuti a Bregnano in via Manzoni. La squadra in posto si è adoperata per la messa in sicurezza dell'auto e della strada.