Premessa indispensabile prima di scrivere qualsiasi cosa è questa: non si mette in dubbio il lavoro dei vigili del fuoco. Nel Comasco come nel resto d'Italia la loro missione è fondata su un patrimonio di altissimi valori morali e umani: la dignità della persona, il diritto alla vita, la solidarietà. Un esempio per tutti Ivano Ghidoni, 46 anni, che si è gettato (pur essendo fuori servizio) nelle acque del lago di Como a Colico lo scorso 2 gennaio per estrarre le persone rimaste nell'abitacolo, salvando la vita a due di loro. Senza dimenticare tutte le volte che i vigili del fuoco si sono buttati nel lago a Como anche da un semplice canotto-gommone e senza le attrezzature dei sommozzatori per salvare persone in difficoltà.

Auto nel lago, perché i sommozzatori sono arrivati da Torino

Nel tragico incidente del 6 gennaio a Como molti sono rimasti sorpresi dal fatto che i sommozzatori siano arrivati da Torino. Ce lo siamo chiesti anche noi. Le sedi del nucleo sommozzatori, come riporta il sito ufficiale, in Italia sono 32, attive 24 ore su 24 e con oltre 360 operatori in grado di intervenire nelle varie situazioni di pericolo legate all'elemento acqua.

A Como oltre alla sede principale di via Valleggio, ci sono 9 distaccamenti: Cantù, Menaggio, Appiano Gentile, il distaccamento volontari di Cantù, di Canzo, il distaccamento volontari di Centro Valle Intelvi e di Dongo e infine quelli dei volontari di Erba e di Lomazzo. In nessuna di queste sedi c'è il nucleo sommozzatori. In Lombardia il solo è a Milano, in via Messina. Se occupati in qualche operazione, la sede più vicina resta quella di Torino, in Corso Regina Margherita che è da dove sono arrivati. In sintesi a Como, Lecco e comunque in prossimità del lago non c'è una sede specifica dei sommozzatori che in ogni caso sarebbero arrivati da Milano se disponibili. Le altri sedi (in base a disponibilità e distanza) che potevano intervenire erano (oltre a Milano e Torino) Vicenza e Genova.

Di cosa si occupa il nucleo sommozzatori

ll nucleo dei sommozzatori del corpo nazionale dei vigili del fuoco garantisce una copertura h24 su tutto il territorio nazionale. Oltre alle attività di search and rescue (cerca e salva) in ambiente acquatico, che è l'attività prevalente, intervengono in svariate situazioni pericolo legate all'elemento acqua, come le emergenze legate a fenomeni alluvionali, la presenza di fattori inquinanti e di rischi NBCR , le attività di supporto nel caso di incendi a bordo di navi e imbarcazioni.