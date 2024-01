Auto nel lago, quattro morti in meno di 20 giorni: le similitudini dei due incidenti

Un inizio 2024 tragico per il lago di Como. In pochi giorni sono 4 le persone decedute nelle sue acque a causa di incidenti in macchina. In entrambi i casi le auto partivano da un parcheggio. Il primo incidente lo scorso 2 gennaio a Colico nel lecchese, dove una donna è morta dopo essere finita nel lago con l'auto. Come riporta SondrioToday, la tragedia sarebbe stata provocata da una manovra errata, eseguita nel parcheggio dell' Abbazia di Piona. Per un errore l'auto sarebbe piombata verso il lago, precipitata per una quarantina di metri, finendo la propria corsa a testa in giù. Un impatto violentissimo. Manuela, come riporta Il Giorno, era al volante di una Nissan Qashqai e invece della retromarcia avrebbe innestato la prima. Probabilmente, spiegano, è stata tradita dal cambio automatico che non era abituata a utilizzare, perché la macchina era pressoché nuova e solitamente non la guidava lei. Manuela Spargi, milanese di 57 anni, è morta quasi subito mentre il marito Enrico Taffa, si è spento all’ospedale di Circolo di Varese ieri 17 gennaio, dopo due settimane di agonia.

L'incidente di viale Geno a Como

Anche la tragedia di viale Geno ha inizio in un parcheggio e con una macchina dal cambio automatico presa in leasing da poco.

Il 6 gennaio a Como hanno perso la vita Morgan Algeri di 38 anni e Tiziana Tozzo di 45 anni. Un incidente per alcuni versi simile a quello di Piona: il Suv di Algeri, come noto, si trovava nel parcheggio in fondo a viale Geno quando, per motivi ancora da stabilire, la Mercedes Gls col cambio automatico, sarebbe partita all'improvviso in avanti (e a massima velocità) dalla piazzola del parcheggio, sfondando il parapetto di protezione e precipitando nelle gelide acque del lago a circa 15 metri. L'ipotesi più accreditata in questo caso è quella di un incidente di natura meccanica ma le indagini sono ancora in corso.