Auto nel lago, la portiera era aperta: il disperato tentativo di salvarsi

Le ipotesi sulla tragedia dell'auto precipitato nel lago di Como a viale Genio, che è costata la vita a Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, sono ancora tutte sul tavolo del magistrato. Intanto emergono nuovi particolari e testimonianze.

Da quanto si è appreso dai primi rilievi, i corpi sono stati ritrovati all'esterno dell'abitacolo e almeno una portiera era sicuramente aperta. Questi importanti particolari fanno quindi pensare che Algeri, peraltro esperto subacqueo, pilota e addestrato a interventi in caso di inabissamento, come ha testimoniato il suo istruttore Alessio Pengue, abbia cercato di salvarsi e di portare in salvo anche la sua passeggera.

Difficile però uscire indenni dopo l'impatto con le acque del lago, con temperature rigide. Senza poi dimenticare che di notte si è completamente al buio, oltretutto in apnea e a una profondità di almeno 15 metri. "Morgan - come ha raccontato appunto Alessio Pengue, della Scuola volo Caravaggio, nel bergamasco, amico e socio di Algeri - si sottoponeva ogni anno ai corsi di aggiornamento di Water escape training, ore che servono proprio a imparare come uscire da un aereo caduto in acqua e con l'abitacolo ribaltato: se non ce l'ha fatta Morgan a venir fuori dalla sua Mercedes finita nel lago, vuol dire che proprio non c'era modo di farlo. Perché se c'era una persona addestrata, quella era lui". Infine va putroppo ricordato che se anche fossero riusciti a risalire in superficie, in quel punto del lago dove è precipitata l'auto non ci sono punti per risalire ma un muro. Avrebbero dovuto quindi nuotare almeno sino alla Como Nuoto.