Sbagliano strada: l'auto s'incastra nel sentiero sotto la funicolare

Insolita disavventura per due ragazze inglesi finite sulla strada sbagliata a bordo di una Fiat 500 X presa a noleggio. Intorno alle ore 20 del 13 febbraio 2023 le due ragazze hanno imboccato - forse per un'errata segnalazione o interpretazione del gps - via Carescione a Brunate. Hanno proseguito fino ad arrivare praticamente sotto la sede della funicolare. Dopo avere affrontato un paio di gradini si sono dovute fermare impossibilitate sia a proseguire che a tornare indietro. Sul posto è intervenuto un carro attrezzi allertato dal servizio di noleggio ma a causa della complessa situazione è stato necessario richiedere intervento anche dei vigili del fuoco che sono intervenuti con i loro mezzi. L'auto è stata recuperata. Le ragazze sono illese.