Fino Mornasco, si aggiravano di notte in auto con arnesi da scasso: tre denunciati

Tre giovani uomini originari dell'Est Europa, sono stati denunciati dalla polizia dei Stato di Como nella prima mattina del 16 dicembre 2022 dopo essere stati fermati a Fino Mornasco. I tre si aggiravano per le vie secondarie del paese a bordo di un'auto A4. Gli agenti di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura hanno notato l'auto intorno alle ore 4.30 e hanno deciso di fermarla per un controllo. Nell’ambito dell’attività di contrasto dei reati predatori la Questura, in vista del periodo natalizio, ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio ponendo una specifica attenzione ai furti in appartamento ed a danno delle attività commerciali.

Dal controllo è emerso che alla guida vi era un rumeno di 25 anni residente a Milano con precedenti penali per furto, un serbo di 20 anni residente a Milano con precedenti analoghi e un italiano di 21 anni, ma di chiare origini dell’est, anche lui con precedenti penali per reati contro il patrimonio. L’Audi è risultata essere intestata a un altro rumeno di 27 anni residente sempre a Milano.

Gli agenti hanno così chiesto ai tre fermati giustificazioni della loro presenza in zona, considerato l’orario notturno e la lontananza dalle loro abitazioni. I tre hanno affermato di stare tornando da una serata trascorsa con amici a Como, senza però convincere i poliziotti che li avevano invece visti provenire in auto da Milano e non certo da Como, e li avevano inoltre notati infilarsi nelle traverse del paese.

I poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito ed hanno scoperto che il bagagliaio dell’auto era colmo di attrezzi da lavoro che i tre sostenevano appartenere all’intestatario dell’auto in quanto carpentiere. Anche questa spiegazione non ha convinto gli agenti facendo notare ai tre che gli utensili nell’auto erano nuovi di zecca e non avevano alcun segno di utilizzo in cantiere.

Quando però la polizia ha trovato in auto vicino agli attrezzi anche un passamontagna e un piccolo quantitativo di droga, i tre sono stati accompagnati in Questura per essere foto segnalati e denunciati a piede libero per il possesso ingiustificato di attrezzi adatti allo scasso nonché per il possesso dello stupefacente.