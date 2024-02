Grave incidente sulla Statale 36, auto in fiamme e traffico deviato a Arosio

Auto in fiamme e strada bloccata. È stata temporaneamente chiusa, in direzione nord, la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Veduggio con Colzano, a causa di un incidente avvenuto nella serata di venerdì 16 febbraio. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli, di cui uno andato in fiamme. Il traffico veicolare, come riporta MonzaToday, è stato deviato all'uscita obbligatoria di Arosio Briosco. Sul posto sono giunte le squadre Anas, quelle dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità il prima possibile.