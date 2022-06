Auto in fiamme al passaggio a livello: lunghe code tra Lurago e Monguzzo

La colonna di fumo era visibile a cholometri di distanza, dalle macchine ferme in coda tra Lurago e Monguzzo. Il motivo, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, una macchina che è andata in fiamme all'altezza del passaggio a livello creando un intenso traffico in entrambe le direzioni. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.15. Il conducente dell'auto non sarebbe in pericolo di vita ma si aspettano le ricostruzioni ufficiali dell'accaduto.

Foto del gruppo Facebook Lambrugo Sicura.