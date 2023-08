Auto in panne blocca i bus in Como centro

Si è fermata in mezzo alla strada creando intralcio al traffico. L'auto è un'Audi con cambio automatico che si è fermata a cavallo delle due corsie in prossimità di piazza Verdi a Como nella prima serata del 3 agosto 2023. Il sistema di cambio automatico non ha consentito di inserire la folle e di rimuovere il veicolo che è rimasto d'intralcio alla viabilità. Anche i bus di linea si sono dovuti fermare mentre la polizia locale interveniva per regolare il trffico in attesa dell'intervento del carro attrezzi. L'auto aveva targhe svizzere.