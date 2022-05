Auto danneggia un idrante: via Oltrecolle allagata, acqua a frotte. Il video

Un vero e proprio allagamento in via Oltrecolle intorno al numero 87, proprio fuori dalla sede di Comoradio International. Come ci riferiscono alcuni testimoni in loco, un'auto ha divelto l'idrante ed è dalle ore 19 di oggi 16 maggio che i vigili del fuoco stanno tentando di fermare le perdite ma l'acqua esce è uscita a frotte per ore, creando non pochi disagi. Solo pochi minuti prima delle 23, i vigili del fuoco sono riusciti a fermare l'allagamento che ha creato anche qualche disagio alla circolazione.