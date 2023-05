Auto contro un muro a Brienno: soccorsi due ragazzi

Schianto sulla statale Regina a Brienno nella mattina del 22 maggio 2023. Un'auto con a bordo due ragazzi di 18 e 19 anni è andata a sbattere contro un muro a bordo strada dopo che il giovane conducente ha perso il controllo della vettura. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e della Croce Rossa di Lipomo. Inizialmente si è temuto il peggio. I due ragazzi sono rimasti feriti in modo piuttosto serio ma non sono in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 e per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. inevitabili i disagi alla viabilità lungo la Regina.