Autista di camion fermato sulla A9: denunciato per riciclaggio

Un autotrasportatore è stato fermato e denunciato per riciclaggio dopo essere stato fermato per un controllo dalla polizia stradale di Como lungo l'autostrada. L'uomo, alla guida di un tir con targa albanese, ha mostrato molto nervosismo quando gli agenti lo hanno fermato. Per questo motivo è stato accompagnato alla dogana di Brogeda dove è il mezzo pesante è stato sottoposto a perquisizione. Nella cabina del mezzo sono stati trovati alcune pacchetti di plastica sottovuoto contenenti banconote per un valore di 79.600 euro. L'uomo non ha saputo spiegarne la provenienza, per questo motivo è stato denunciato e indagato per riciclaggio. I soldi e il tir sono stati sequestrati.