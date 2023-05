Un auricolare per farsi suggerire le risposte all'esame per la patente: denunciati

Volevano superare l’esame per ottenere la patente facendosi suggerire le risposte: la polizia di Stato di Como ha trovato i dispositivi bluetooth nascosti sotto i vestiti a tre uomini che sono stati denunciati. I fatti risalgono alla mattina dell'8 maggio 2023.

La polizia è intervenuta presso gli uffici della Motorizzazione civile di Como, allertata da uno degli esaminatori in servizio che aveva notato due uomini che, dovendo sostenere l’esame teorico per ottenere la patente di guida, si comportavano in modo strano. Gli agenti della squadra volante hanno sottoposto a controllo un uomo di 43 anni del Bangladesh residente a Como e un 50enne di origini pakistane e residente in provincia di Brescia. Grazie ad un’accurata perquisizione i poliziotti hanno scoperto che i cittadini stranieri nascondevano sotto i propri vestiti dei dispositivi bluetooth provvisti di sim-card collegati a un auricolare. I due sono stati accompagnati presso gli uffici della questura, dopo gli atti di rito, sono stati denunciati. Giusto il tempo di concludere le denunce nei confronti dei primi due esaminandi che, verso le ore 13, la Motorizzazione di Como ha chiamato nuovamente la polizia, segnalando un terzo caso identico. Quindi, una volta tornati sul posto, gli agenti delle volanti hanno controllato un cittadino egiziano di 28 anni residente a San Giuliano Milanese che nascondeva su di sé attrezzature elettroniche per farsi suggerire dall'esterno le risposte.