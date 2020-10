Ausiliario sosta accusato di corruzione, i proprietari del ristorante: "Siamo estranei ai fatti"

I proprietari del ristorante Il Vecchio Borgo di piazza Matteotti a Como hanno diffuso una nota stampa relativa alla notizia che vede indagati e accusati di corruzione un ausiliario della sosta e un dipendente del locale. L'ausiliario della sosta, secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura di Como e condotte dagli agenti della polizia locale avrebbe ottenuto pranzi gratis in cambio della sua "clemenza": in poche parole avrebbe evitato di comminare multe al dipendente e ad altri clienti del ristorante.

L'amministratore della società Fanny Group Srl, Mario Piva, ribadisce forte che "le accuse di reato riguardano un dipendente di CSU e un dipendente, e non gestore, del ristorante". Dunque, il gestore e lasocietà Fanny Group "sono estranei a qualsiasi coinvolgimento, così come i soci e l'amministratore unico". Il dipendente, tra l'altro, non lavora più per il ristorante già da inizio anno.

La Fanny Guest, dunque, quale gestore del locale "attende gli sviluppi del procedimento penale e si riserva di tutelarsi in sede giudiziale contro i soggetti responsabili del danno economico e di immagine".