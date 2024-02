Micro auricolare per copiare all'esame della patente: un altro truffatore finisce in ospedale

Nella mattina del 15 febbraio 2024 è giunto all'ospedale Sant'Anna, accompagnato dalle forze dell'ordine, un uomo di origine straniera nel cui orecchio era finito in profondità un micro auricolare. Il piccolissimo oggetto elettronico era stato utilizzato poche ore prima per tentare di truffare all'esame della patente che si è svolto alla Motorizzazione Civile di Como. SI tratta del secondo caso in pochi giorni. Il micro auricolare per essere estratto ha avuto bisogno dell'intervento di personale medico, così da evitare il rischio di danneggiare l'apparato uditivo dell'uomo. Dopo l'estrazione dell'auricolare l'uomo è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri dove è stato denunciato. Come detto, questo è il secondo caso nel giro di pochi giorni. Circa una settimana fa un pakistano di 25 anni è stato scoperto da un esaminatore che ha subito chiamato i carabinieri. Oltre all'auricolare questo tipo di truffa si avvale di un telefono cellulare e di una fotocamera nascosta, così da comunicare con un complice all'esterno che sia in grado di suggerire le risposte.