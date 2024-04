Attacco hacker a Synlab, problemi anche al Valduce

Continua a creare disagi l'attacco hacker subito dai centri Synlab, numerosi anche a Como e nell'erbese. L’annuncio era arrivato lo scorso 18 aprile direttamente dalla sede centrale del leader dei centri diagnostici e di prelievo, che avvisava i pazienti dell'attacco hacker e dei disagi nell’uso dei sistemi informatici. Per garantire la sicurezza erano stati disattivati, come prevedono i protocolli dell'azienda, in via precauzionale. Sabato 20 aprile l'azienda sempre tramite i canali social aveva fatto sapere che i sevizi stavano riprendendo progressivamente e di aver sporto denuncia alla polizia Postale e si aver ha messo a disposizione, con riferimento a tutti i presidi sui territori, canali telefonici e social dedicati per la gestione di richieste e informazioni. L’azienda sta costantemente aggiornando pazienti, clienti e pubblico attraverso il sito www.synlab.it e i canali social.

Valduce e Vlla Beretta, cosa succede

L'attacco hacker ha inevitabilmente colpito anche l'ospedale Valduce di cui Synlab è fornitore per una parte dell’attività del laboratorio di analisi. Pertanto, spiegano "all’accesso del punto prelievi del Valduce di Como sarà effettuata una verifica delle impegnative finalizzata a prendere in carico solo le prestazioni per le quali l’ospedale, in questo momento è in grado di garantire l’esito". Problemi anche a Villa Beretta a Costa Masnaga dove la refertazione potrebbe subire dei ritardi.

Continua da parte di Synlab la messa in sicurezza secondo le normative vigenti dei campioni biologici già prelevati e stanno riattivando progressivamente e in sicurezza alcune prestazioni come le visite specialistiche ambulatoriali e la fisioterapia. In queste ore, la task è in fase di analisi di ogni singola porzione dell’infrastruttura informatica, compresi i sistemi di backup, al fine di ripristinare quanto prima i propri sistemi in sicurezza.