Vile attacco al direttore di Espansione Tv: "Servo nazista"

Nella notte la sede di Espansione TV è stata imbrattata di scritte contro il direttore della testata, Andrea Bambace, definito dagli autori del vile gesto "Servo nazista". Sui muri della sede è comparsa anche la scritta "Giornalisti Kapò". L'atto è stato rivendicato attraverso una nota sigla no vax: un cerchio con all'interno una W. ll simbolo usato negli ultimi anni dai movimenti no-vax è appunto una “W” in un cerchio rosso. Di fatto, si tratta della rappresentazione grafica di quattro “V” che indicano l'acronimo di una citazione latina simbolo del concetto di "ricerca di verità". Naturalmente in merito alla vicenda verrà presentata formale denuncia alla Questura di Como.