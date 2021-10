L'assassino di Don Malgesini condannato all'ergastolo

Ridha Mahmoudi, tunisino di 53 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di don Roberto malgesini avvenuto in piazza San Rocco a Como il 15 settembre 2021. L'accusa, rappresentata dal pm Massimo Astori, è riuscita a provare la premeditazione mentre non è stata accolta la tesi dell'incapacità di intendere e di volere avanzata dal difensore di Mahmoudi, l'avvocato Sonia Bova.

Dunque, la Corte d'Assise di Como ha condannato in primo grado l'assassino di don Malgesini, ma già la difesa annuncia ricorso contro questa sentenza.