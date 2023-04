Assalto al furgone porta valori in Canton Ticino: estradato italiano di 64 anni

La rapina ai danni del furgone di una ditta di trasporto valori è avvenuta in Ticino il 5 luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio. Il presunto responsabile un 64enne cittadino italiano e residente in Italia si trova in carecere in Ticino.

L'uomo, su cui pendeva un mandato di cattura spiccato dalla Magistratura ticinese, è stato infatti estradato il 14 aprile 2023 dall'Italia. La misura restrittiva della libertà nei suoi confronti è nel frattempo già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L'ipotesi di reato è quella di rapina aggravata. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier.