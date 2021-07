In troppi in ascensore, restano bloccati: 10 turisti soccorsi in un hotel di Pognana Lario

Piccola disavventura a lieto fine per una comitiva di 10 turisti tedeschi che nella notte sono rimasti bloccati all'interno dell'ascensore dell'hotel Villa Lario di Pognana Lario. La chiamata di soccorso è arrivata ai vigili del fuoco di Como intorno alle ore 1.40. I pompieri hanno fatto intervenire gli uomini del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) che si sono calati nel vano ascensore e hanno liberato tutti i presenti. Secondo quanto appreso i turisti avrebbero superato la capacità massima di carico consentita per l'utilizzo dell'ascensore.

