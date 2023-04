Como, arrestato per spaccio in via Anzani

Aveva nello zaino 40 grammi di cocaina e nelle tasche altri tre involucri contenenti la stessa sostanza, pronti per essere venduti. L'uomo, un tunisino di 36 anni, è stato arrestato. Stava camminando in via Anzani a Como quando ha incrociato una pattuglia della polizia della questura di Como che stava effettuando un controllo del quartiere, noto per essere una zona frequentata da malviventi. I poliziotti hanno riconosciuto l'uomo, noto alle forze dell'ordine per avere precedenti per spaccio di droga. La perquisizione ha permesso di rinvenire non solo la cocaina, ma anche 600 euro e 40 euro, tutti in contanti. La perquisizione del domicilio dello spacciatore non ha dato ulteriori risultati, ma il pusher è stato comunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.