Arrestato in Ticino un importante spacciatore: ha solo 19 anni

La polizia cantonale ticinese ha arrestato un giovane di 19 anni, cittadino albanese e residente in Albania, ma domiciliato a Pregassona. L'uomo è sospettato di essere coinvolto in un'importante attività di spaccio di sostanze stupefacenti a clienti residenti o provenienti dal territorio circostante. Il 19enne sembra che fosse un vero e proprio punto di riferimento per i tossicodipendenti e i consumatori delle varie droghe che spacciava. Durante una perquisizione nell'appartamento dove risiedeva, sono stati rinvenuti circa 880 grammi di eroina, circa 26 grammi di cocaina, un grammo di hashish e del denaro. Con il suo arresto le autorità elvetiche hanno inferto un notevole colpo allo spaccio di droga in Ticino.