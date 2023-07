Ricercato in Italia per rapine e altri reati: arrestato dalla polizia elvetica

Un cittadino di nazionalità albanese, latitante, è stato rintracciato e fermato dalle autorità elvetiche e consegnato alla polizia italiana. L’uomo, 50 anni, era ricercato in ambito Schengen ed è stato rintracciato nei giorni scorsi dalla polizia svizzera e lo scorso 5 luglio è stato estradato in Italia. La Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso ha quindi proceduto all’arresto in virtù di un ordine di esecuzione emesso nel mese di febbraio 2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare la pena di 4 anni, 10 mesi e 22 giorni di reclusione per i reati di porto abusivo di armi, rapina e altro. Delitti commessi nel torinese e nell’astigiano dal 2014 al 2015. Espletate le formalità di rito, il cittadino albanese è stato associato alla Casa Circondariale di Como.