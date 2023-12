Fermato di notte per una sgommata ma arrestato per rapina dalla polizia

La notte scorsa una volante della polizia, impegnata nell’attività di controllo del territorio Comasco, mentre transitava nel comune di Luisago ha notato una Renault Clio che effettuava una manovra azzardata, sgommando dopo essere ripartita da uno stop. I poliziotti hanno così deciso procedere al controllo del veicolo e alla conseguente identificazione del conducente, il quale, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici, ha declinato verbalmente le proprie generalità, essendo privo di documenti.

Il fermato ha sostenuto di non essere proprietario del mezzo, aggiungendo di averlo preso da una persona che, poco prima, lo aveva aggredito per strada. L’uomo ha inoltre precisato agli agenti di aver utilizzato il veicolo per sfuggire dalle ire del suo assalitore. Tuttavia gli agenti hanno voluto approfondire la questione hanno accompagnato in Questura il giovane, un 27enne di origine marocchina, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, residente a Ponte Lambro.

I successivi accertamenti sulla targa dell’auto hanno permesso di appurare che il veicolo era intestato a un milanese che, proprio in quegli istanti, stava sporgendo denuncia per rapina negli uffici della Questura di Milano. La collaborazione tra i poliziotti della Centrale Operativa di Como e quelli dell’omologo ufficio di Milano ha portato a ricostruire l’intera vicenda e a stabilire che il milanese, mentre stava percorrendo a bordo della sua auto via Monte Ceneri a Milano, si era ritrovato davanti al veicolo, in mezzo alla strada, il 27enne marocchino che chiedeva aiuto. Una volta arrestata la marcia e sceso dall’auto per poterlo soccorrere, era stato però colpito con calci e pugni e poi lasciato a terra. L’assalitore si era quindi impossessato della sua auto per scappare sino a Como, dove è stato fermato dalle volanti lariane a Luisago. I poliziotti hanno così arrestato il 27enne per rapina e, su disposizione del P.M. di turno, lo hanno poi trasferito al carcere Bassone di Como.