Ruba dai container dell'isola ecologica di via Stazzi: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 44 anni, residente a Como e regolare sul territorio, per furto aggravato all'interno dell'isola ecologica di via Stazzi. Verso le 14.30 del 7 aprile 2024 le volanti e due pattuglie specializzate, denominate "Nibbio", che operano con le veloci Yamaha Tracer 900, sono intervenute sul posto. L'uomo è stato sorpreso mentre tentava di rubare diversi oggetti da uno dei container adibiti al riciclo.

Tra la refurtiva, telefoni cellulari, orologi, cuffie bluetooth, materiale elettronico e attrezzi da lavoro. L'uomo è stato bloccato sul posto e trasportato in questura. Il 44enne marocchino, già con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato. Il pm di turno è stato immediatamente informato dell'accaduto e ha disposto che l'uomo sia processato con il rito direttissimo.