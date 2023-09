Quasi 2 chili di marijuana e hashish nell'auto e nella sua casa di Luisago: arrestato 44enne

Un comasco di 44 anni residente a Como ma domiciliato nel Comune di Luisago è stato arrestato dalla polizia della questura di Como nella serata del 12 settembre 2023. L'uomo è stato fermato per un controllo da una volante della polizia in zona Como sud mentre viaggiava a bordo di una Fiat 500 ad elevata velocità. Ad un primo controllo gli agenti hanno subito notato sul tappetino dell'auto tre sacchetti contenenti in tutto 1,7 chilogrammi di marijuana e una panetto di hashish del peso di un etto. I poliziotti hanno dunque proceduto a perquisire anche l'abitazione di Luisago dove l'uomo dimorava abitualmente. Qui gli agenti hanno trovato un altro panetto di hashish del peso di 40 grammi. L'uomo è stato, dunque, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.