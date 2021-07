Hanno sversato abusiviamente 85mila metri cubi di rifiuti speciali in un terreno del Canturino: 6 arresti

A partire dalle prime ore dell’alba, nelle provincie di Como e Milano, i carabinieri del Reparto Operativo di Como hanno dato esecuzione a sei ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. I destinatari delle misure cautelari (3 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) sono ritenuti responsabili di traffico illecito di rifiuti speciali: avrebbero nel tempo sversato enormi quantità di rifiuti (almeno 85mila metri cubi di materiale) in un’area agricola del Canturino sottoposta a doppio vincolo, ambientale e paesaggistico, compromettendo l’ecosistema dove si snodano importanti falde acquifere locali.

Oltre agli arresti i militari hanno provveduto al sequestro, finalizzato alla confisca, di autocarri e macchine di scavo e terreni per più di 4,7 ettari. Seguiranno ulteriori dettagli sull'operazione.