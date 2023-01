Non solo spaccio di droga: 4 arresti tra Cantù e Mariano Comense negli ultimi giorni

Nel corso degli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Cantù hanno eseguito 4 arresti. Le persone arrestate sono accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti e di violazione delle misure restrittive. Vediamo i dettagli di ciascun arresto.

I militari della di Cantù hanno rintracciato e arrestato un 43enne pluripregiudicato, poiché a settembre era evaso dalla comunità terapeutica dove stava scontando una misura alternativa alla detenzione in carcere. Sempre gli stessi militari, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato il 43enne per il reato di tentata rapina avvenuta a Cantù la mattina del 7 gennaio ai danni di una donna di 36 anni.

I carabinieri di Lomazzo hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un 57enne pregiudicato, che dovrà scontare una pena di 6 mesi per una truffa commessa nel 2014.

I militari di Lurate Caccivio hanno invece arrestato in flagranza di reato un 35enne pregiudicato per aver violato l'obbligo di soggiorno e per aver guidato senza patente. Il 35enne è stato sorpreso alla guida di un auto mentre stava rientrando nel Comune di residenza da quello confinante.

I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne pregiudicato. Il giovane è stato controllato nel corso di un’attività di contrasto alla spaccio di droga nel territorio del Comune di Mariano Comense: all’interno del proprio garage sono stati rinvenuti 400 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti e 5 grammi di cocaina.

I carabinieri di Appiano Gentile, a conclusione degli accertamenti in seguito ad un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti un 53enne con precedenti di polizia; il 53enne è stato controllato alla guida della propria auto in una zona boschiva del “Parco Pineta” ed è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti cocaina ed eroina.