Sgominata la banda delle rapine nei distributori di benzina svizzeri

Una brillante operazione dei carabinieri di Como ha portato allo smantellamento di una banda di rapinatori che terrorizzava i distributori di benzina ticinesi, ma anche diverse attività commerciali e imprese italiane. Il gruppo criminale era situato tra le province di Como, Milano, Monza e Brianza e Varese. Nelle prime ore del mattino di martedì 22 novembre 2022 i militari del nucleo investigativo di Como, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Cantù, ad unità cinofile e a uomini dell'Api (Aliquota primo intervento) e del Sos (Squadre operative di supporto) hanno arrestato 2 importanti e pericolosi esponenti della banda. La pericolosità dei componenti della banda ha reso necessario intervenire con una sorta di "task force".

Gli arresti

La banda nel complesso conta, o meglio, contava dieci membri (quattro di loro si trovano già in carcere in Svizzera). Sono accusati a vario titolo dei reati di rapina pluriaggravata anche dall’uso delle armi, ricettazione aggravata, porto illegale di armi comuni da sparo, incendio e furto in abitazione.

L’operazione, avviata ad ottobre 2021 a seguito di alcune rapine a mano armata in danno di distributori di benzina situati appena oltre il confine comasco in territorio svizzero, conclude una lunga e meticolosa indagine. Già il 9 dicembre 2021 sono stati arrestati dalla polizia del Canton Ticino, su specifiche indicazioni fornite in tempo reale dal nucleo investigativo di Como, 4 pluripregiudicati italiani (uno dei quali già ricercato in Canton Ticino per un assalto ad un portavalori nel 2019) che stavano per perpetrare una rapina a mano armata in una banca a Molinazzo di Monteggio (Svizzera). Gli stessi sarebbero coinvolti in un’ulteriore rapina a mano armata, consumata in una ditta di Grandate il 13 gennaio 2022. Altri quattro uomini sono indagati a piede libero.

Dove vivono gli arrestati

Gli arrestati di oggi sono residenti sono un 55enne di Bregnano e un 61enne di Milano. I quattro indagati a piede libero sono residenti uno a Seveso, uno a Seregno e due ad Ossona. I quattro uomini già reclusi in Svizzera sono di Lonato Pozzolo (Varese), Seregno, Cinesello Balsamo e Mileto (Vibo Valentia).