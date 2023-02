Arrestato in Brianza l'uomo che rapinava solo le donne: tra le vittime anche un'anziana di 85 anni

Nel marzo del 2021 aveva rapinato tra Seveso e Barlassina donne tra i 57 e gli 85 anni. Adesso per lui - un 29enne originario del Marocco - è scattato l'ordine di carcerazione per la condanna definitiva a 3 anni, 10 mesi e 20 giorni con pena pecuniaria di 2mila euro per quei furti con strappo messi a segno insieme a due complici nei comuni della Valle del Seveso. I carabinieri della stazione di Seveso lo hanno rintracciato nella sua abitazione e trasferito nel carcere di Monza. Il giovane celibe, disoccupato, tossicodipendente, aveva già precedenti per reati contro il patrimonio e la persona e violazioni della legge sull’immigrazione era diventato il terrore delle donne. Specialmente di quelle che vivevano nella zona della Valle del Seveso ma aveva commesso reati nelle province di Monza e della Brianza e in quella di Como .

Una preoccupante escalation di rapine e furti con strappo che aveva visto i carabinieri di Seveso impegnati in un'accurata attività investigativa per riuscire a fermare i presunti rapinatori. All’epoca i militari avevano effettuato un’approfondita analisi dei fatti integrandola con l’acquisizione delle informazioni dei testimoni e delle immagini dai circuiti di videosorveglianza comunale. Ricostruiti i possibili itinerari di percorrenza e la fascia oraria di interesse, i carabinieri di Seveso avevano pianificato e condotto un mirato servizio di osservazione e controllo anche con l'impiego di militari in borghese. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il 23 marzo 2021 (a quattro giorni dall’ultimo colpo) avevano fermato un giovane originario del Marocco, senza fissa dimora, celibe, disoccupato pregiudicato per rapina. Il giovane era stato trovato in possesso della borsa, delle chiavi dell'auto e dei documenti di due vittime. Condotto in caserma aveva ammesso di essere l’autore di un furto e una rapina avvenuti rispettivamente il 18 e il 19 marzo 2021. I successivi accertamenti avevano poi permesso ai carabinieri di raccogliere ulteriori indizi di analoghi reati commessi il 2 marzo a danno di una donna di 85 anni, il 7 marzo con vittima una donna di 59 anni, il 19 marzo contro una donna di 57 anni. Le vittime venivano assalite mentre camminavano lungo la strada.

I carabinieri avevano individuato anche gli altri due complici: un uomo di 32 anni e uno di 43 anni entrambi originari del Marocco già noti alle forze dell'ordine per immigrazione clandestina (e il 43enne per rissa) poi arrestati a giugno 2021 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di furto con strappo e rapina aggravata in concorso.