Turista arrestato all'Hotel Terminus di Como: era ricercato per truffa

Era ricercato per truffa e su lui pendeva un mandato d'arresto internazionale emesso da un tribunale dello stato dell’Oman. L'uomo, un francese di 61 anni, è stato arrestato mentre soggiornava all'Hotel Terminus di Como. Ieri pomeriggio - 21 dicembre 2022 - gli agenti della Squadra Volante della questura si sono presentati all'albergo per identificare e mettere le manette all'uomo. Fondamentale è stato l’incrocio tra le comunicazioni delle strutture alberghiere e gli accertamenti della polizia. Infatti, ogni struttura ha l'obbligo di inviare le generalità di ciascun ospite attraverso la piattaforma del ministero dell'Interno denominata Alloggiati Web. I dati dell'ospite inviati hanno automaticamente messo in allerta la polizia che è potuta intervenire prontamente. Il francese è stato portato al carcere Bassone.