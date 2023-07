Era stato già arrestato ma continuava a spacciare droga: fermato di nuovo pusher dell'Erbese

Nella serata del 19 luglio la polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. I poliziotti della squadra mobile hanno notato e riconosciuto, a bordo di una peugeot 206, risultata poi essere intestata ad un prestanome, l'uomo che già qualche tempo prima avevano tratto in arresto per spaccio di droga. Gli agenti hanno pertanto deciso di seguirlo e hanno visto che iniziava a girovagare per l’erbese, senza una meta fissa, toccando però tutte quelle zone dove lo spaccio di stupefacenti è ritenuto più fiorente.

Ad un certo punto i poliziotti hanno visto lo straniero incontrare un soggetto, verosimilmente italiano, con il quale ha scambiato qualcosa dal finestrino dell’auto. I poliziotti a questo punto hanno deciso di dividersi, fermando prima il sospetto acquirente che, dal successivo controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di 0,80 grammi. Pochi istanti dopo, in una zona lontana, hanno fermato anche il marocchino in auto, che è stato invece trovato in possesso di ben 31 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 27 grammi, di 2.260 euro in contanti, di materiale per la pesatura ed il confezionamento della droga e di tre telefoni cellulari. Portato in puestura, il 35enne marocchino è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizioni del pm di turno, è stato portato nel carcere Bassone di Como.