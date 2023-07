Arrestato lo spacciatore che girava in monopattino con la cocaina nelle mutande

A bordo del suo monopattino si spostava in modo anomalo, con un comportamento che ha subito insospettito i poliziotti. Così la pattuglia della polizia di Stato lo ha fermato ieri 13 luglio nel primo pomeriggio in via Cantaluppi a Lipomo. Dopo un primo controllo gli agenti gli hanno trovato addosso 442 euro in contanti e alcuni involucri di cellophane vuoti, quelli di solito utilizzati per la vendita al dettaglio di droga. Hanno deciso quindi di portarlo in questura e, durante la perquisizione personale a cui è stato sottoposto, sono stati trovati, nascosti negli slip, tre involucri di cocaina, del peso di 2,09 grammi. La perquisizione è proseguita anche a casa sua a Lipomo dove in un cassetto è stata trovata della marijuana in modiche quantità ma la vera "sorpresa" era nel garage: nel box nascosti in varie pertugi, sono stati trovati 18,22 grammi di cocaina e 63,75 grammi di marijuana.

L'uomo, un cittadino domenicano di 27 anni, irregolare sul territorio e domiciliato a Lipomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo di oggi.