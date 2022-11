Arrestato spacciatore di Como: in casa oltre 2 chili di droga

Nella giornata del 31 ottobre 2022, i poliziotti della squadra mobile della questura di Como hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 28 anni residente a Como, per il delitto di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo un pedinamento lo hanno sorpreso a Lipomo nel momento in cui stava cedendo 410,22 grammi di marijuana a un ragazzo, denunciato anche lui per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, per un valore di circa 2000 euro.

Subito dopo i poliziotti hanno eseguito sia la perquisizionie nell'auto che a casa del ventottenne e così hanno trovato e sequestrato ulteriori 1.228,44 grammi di hashish e 816,03 di marijuana, per un totale di 2.454,69 grammi di sostanza stupefacente, oltre a 14.500 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L'uomo è stato arrestato, in attesa della verifica in sede processuale delle risultanze investigative.