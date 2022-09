Arrestato lo spacciatore di chetamina con il reddito di cittadinanza

Abbiamo più volte parlato del fenomeno dello spaccio che riguarda le zone dove le province di Como e Monza si incontrano. In questo caso siamo a Albiate, a meno di 10 chilometri da Mariano Comense. Qui, grazie alla collaborazione dei cittadini è stato arrestato uno spacciatore che percepiva anche il reddito di cittadinanza.

Da qualche tempo i residenti di via Roma di Albiate avevano segnalato dei movimenti sospetti in zona, in particolare in una corte di abitazioni. Il costante via vai di giovani non residenti nell’area, lasciava presumere una costante attività di spaccio.

Dopo aver effettuato accertamenti, i carabinieri della stazione di Carate Brianza hanno organizzato un mirato servizio volto a stroncare il fenomeno e cogliere in flagranza lo spacciatore. E così ieri sera 15 settembre, una pattuglia di militari si è appostata poco distante dal contesto abitativo e ha prima fermato un operaio 21enne di Monza appena uscito dal portone trovandolo in possesso di g 5 di marijuana, acquistata da pochi minuti. Poi è entrato nell’abitazione dello spacciatore, un 26enne sudamericano, celibe, disoccupato, pregiudicato per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione, nell’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno trovato varie dosi di chetamina e marijuana, quasi 13.000 euro raccolti in rotoli di denaro contante e avvolti nel cellophane tra cui 10.300 euro nascosti nel cassetto della cucina tra le scatole dei medicinali.

Il 26enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e al termine degli accertamenti è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima che si terrà nella mattinata odierna al tribunale di Monza. Lo stesso è anche il risultato percettore del reddito di cittadinanza e pertanto verrà segnalato per la revoca del beneficio economico valutandone al contempo la relativa liceità della concessione avuta.

L’acquirente invece è stato segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.