Arrestato spacciatore di Albese con Cassano: riceveva i clienti in casa

Spacciava droga in casa propria, dove riceveva i clienti. In manette è finito un noto pusher di 62 anni residente ad Albese con Cassano. Ad arrestarlo sono stati gli uomini della squadra mobile di Como. Nella serata del 9 dicembre erano appostati fuori dall'abitazione del pusher quando hanno visto uscire un uomo con atteggiamento guardingo. Gli agenti lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso 1,68 grammi di cocaina. I poliziotti hanno così deciso di intervenire ed effettuare una perquisizione dell'abitazione. Sono stati rinvenuti così 11,95 di cocaina divisa in dosi, 4mila euro in contanti, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L’uomo è stato arrestato e processato all'indomani con rito direttissimo. E' stato giudicato colpevole e condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e 44mila euro di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.