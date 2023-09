In carcere l'uomo che rapinava supermercati e farmacie armato di coltello da cucina

Nel corso della notte del 2 settembre i carabinieri di Fino Mornasco, alla guida del comandante Gianfranco Casanica, hanno arrestato, su ordine di custodia cautelare in carcere, il 40enne pregiudicato ritenuto responsabile di almeno due rapine. L'uomo, secondo quanto risultato dalle indagini, agiva minacciando i cassieri dei negozi con un coltello da cucina.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate il 12 agosto, quando è stata segnalata una rapina all’interno di un supermercato discount di Fino Mornasco. Un’altra rapina è stata portata a segno consumata in una farmacia di Grandate nel tardo pomeriggio del 14 agosto. In tutti e due i casi il rapinatore ha minacciato le vittime con dei grossi coltelli da cucina, facendosi consegnare il denaro che avevano in cassa e scappando a piedi. I militari dopo la seconda rapina sono riusciti ad avere le immagini della videosorveglianza e a raccogliere alcune testimonianze che hanno permesso di individuare il rapinatore e recuperare i vestiti usati durante le rapine, nonché i coltelli usati per minacciare le vittime.