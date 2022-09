Arrestato nel Comasco ragazzo di 29 anni: 350 video pedopornografici nel telefonino

Le foto e i video conservati nel suo telefono erano circa 350 e ritraevano bambini di età compresa tra i 4 e i 15 anni. Le immagini erano a sfondo sessuale. Per questo, come riporta Il Giorno, un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia postale di Milano. Il ragazzo di Montano Lucino è stato arrestato in flagranza di reato dopo la perquisizione. Tutto parte da un provvedimento della Procura di Napoli: il 29enne era segnalato all'interno di un'indagine già in corso. Nel suo cellulare i bambini erano ripresi in atteggiamenti sessuali molto espliciti anche con adulti. Per questo l'uomo che era già indagato a piede libero, è stato arrestato: il materiale rinvenuto nel telefono è andato al di là di ogni previsione formulata dagli inquirenti in fase d'inchiesta.