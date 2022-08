Arrestato il ladro seriale del supermercato U2 di Carugo

Ieri pomeriggio, 8 agosto 2022, i carabinieri di Cantù hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Como nei confronti di un cittadino italiano, classe 1971, residente in Carugo (Como), per il reato di rapina aggravata.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 21 aprile e lo scorso 19 luglio quando, in quattro distinte occasioni, l'uomo ha rapinato il supermercato U2 di via Cadorna a Carugo. Il 21 aprile, 5 giugno, 7 luglio e 19 luglio, seguendo un preciso modus operandi, l’uomo – con il volto camuffato da mascherina e berretto – è andato all’interno del supermercato dove, mostrando una pistola, si è fatto consegnare dalla cassiera di turno il denaro in cassa, ogni volta la somma era compresa tra i 500 e gli 800 euro circa. Dopo l'uomo scappava velocemente a piedi.

Nell’ultima occasione, un addetto alla vigilanza ha anche tentato un inseguimento ma il rapinatore è riuscito a scappare, perdendo però il suo berretto e l’arma utilizzata, che finiva in frantumi rivelandosi un giocattolo.

Dopo le dovute indagini e accertamenti l'uomo è stato individuato e anche molti indizi sono a suo carico. A casa sua, per esempio, c'erano alcuni capi d'abbilgliamento che corrispondevano a quelli indossati dal ladro che è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Tra questi in particolare un paio di scarpe perfettamente identiche per tipologia, colore, marca e modello a quelle indossate dal rapinatore durante le quattro rapine. L'uomo è stato portato al Bassone in attesa di processo.