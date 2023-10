Ruba all'Esselunga 100 euro di merce e nello zaino ha forbici e martelletto frangi vetro: arrestato

Nella mattinata del 16 ottobre la squadra volanti della questura di Como ha arrestato un canturino di 31 anni, senza fissa dimora, con precedenti penali. I fatti si sono verificati verso le 8.40 del mattino, quando un addetto alla sicurezza del supermercato Esselunga di via Carloni a Como ha chiamato il 112 dopo aver sorpreso l’uomo oltrepassare le casse senza pagare la merce che aveva visto nascondere nel suo zaino. All’arrivo dei poliziotti al 31enne è stato fatto svuotare lo zaino, dove era nascosta la merce del supermercato rubata poco prima, non pagata, per un totale di 103 euro, che è stata immediatamente riconsegnata all’esercizio commerciale. Dal controllo è inoltre emerso il possesso di un paio di forbici e di un martelletto frangi vetro, identico a quelli istallati sugli autobus. Non essendo stato in grado di giustificare il possesso di tali attrezzi, il canturino è stato tratto in arresto per furto aggravato e possesso di armi o oggetti atti ad offendere.