Incappa in un controllo della polizia: ladro d'abitazioni arrestato a Como

Grazie all'intensificazione dei controlli attuati dalla questura nel periodo estivo, la polizia di Stato è riuscita a individuare un ricercato. Intorno alle ore 9 del 16 agosto 2023 durante un posto di controllo effettuato in via Cecilio a Como gli agenti della squadra Volanti ha arrestato un cittadino rumeno di 27 anni, residente a Rho, risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Sulmona per rapina aggravata. L’uomo è stato condotto in questura per i necessari adempimenti e successivamente portato al carcere Bassone.